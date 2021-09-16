Курганский губернатор предложил наградить силовиков, которых во время задержания ранили наркодилеры

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм сообщил о состоянии здоровья двух полицейских, которых 15 сентября с ножевыми ранениями на скорой увезли с места задержания наркодилеров. Глава региона предложил представить полицейских к государственной награде.

«При задержании вооруженных наркопреступников в Кургане были ранены сотрудники полиции Дмитрий и Алексей. Один из них ранен тяжело. Хирурги в БСМП провели непростую операцию по спасению парня. Попрошу коллег подготовить совместное представление к госнаграде», – написал в Инстаграм Шумков.

Как сообщал «Новый День», 15 сентября утром при задержании так называемых закладчиков у дома № 31 в 3-ем микрорайоне Кургана были ранены полицейские. Преступники, оказавшие вооруженное сопротивление, скрылись с места преступления.

Глава силового ведомства Дмитрий Свинов ввел на территории план-перехват «Сирена». Позднее вооруженных преступников задержали. Тайники-закладки с наркотиками делали два 23-летних мужчины.

«В отношении двух 23-летних задержанных возбудили уголовные дела по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа», – , сообщили в Следственном отделе Кургана.

Курган, Дарья Котова

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