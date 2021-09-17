В Курганской области открылись 944 избирательных участка

В Курганской области 17 сентября в 08:00 часов открылись 944 избирательных участка. Голосование по выборам депутатов Госдумы РФ продлится три дня, общая численность избирателей в Зауралье – 678 тысяч 326 человек.

В региональной Избирательной комиссии неоднократно сообщали, что на всех УИКах будут соблюдаться меры безопасности: избирателям выдаются одноразовые маски, перчатки, ручки, на входе проводится бесконтактное измерение температуры.

За выборами в Курганской области будут следить почти 3,5 тыс. наблюдателей. В их числе независимые наблюдатели, общественники и представители политических партий. С участием Общественной палаты Курганской области сегодня также начал работу Мониторинговый центр.

В Курганской области по одномандатному округу №108 на выборы заявились представители девяти политических партий: «Новые люди», «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты- За правду», КПРФ, «Яблоко», «Российская партия свободы и справедливости», «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Как сообщал «Новый День», КОИБами (автоматизированные системы) будут оборудованы только некоторые участки в Кургане. На всех остальных УИКах будет применяться видеофиксация.

В пятницу, 17 сентября, избирательные участки закроются в 20:00 часов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.09.21

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