Курганская область получит инфраструктурный кредит на два стратегических объекта

Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что Курганская область получит от федералов инфраструктурный кредит в сумме почти 1,7 млрд рублей. На сайте правительства РФ уточняется, что средства предназначены на развитие микрорайона Заозерный и создание инфраструктуры для Варгашинского индустриального парка.

О выделении региону 1,7 млрд. рублей Хуснуллин заявил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Всего инфраструктурные кредиты одобрены для четырех субъектов РФ.

«Курганская область получит инфраструктурный кредит на сумму около 1,7 млрд рублей на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне Заозёрный с потенциалом ввода жилья 340 тыс. кв. м и строительство автомобильных дорог, совмещённое со строительством ливневой канализации», – сообщается на официальном сайте правительства РФ. Второй проект – Варгашинкий индустриальный парк, в инфраструктуру которого нужно вложиться. «Экономический эффект от реализации проекта – создание 234 рабочих мест на этапе эксплуатации, а также прирост ВРП к 2038 году в объёме порядка 318,2 млн рублей, что составит 0,05% от объёма ВРП Курганской области», – объяснил решение о выделении средств Зауралью вице-премьер.

Как сообщал «Новый День», о формировании заявки на кредит курганский губернатор Вадим Шумков недавно заявил во время совещания уральских губернаторов с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым, который стал куратором УрФО. Вадим Шумков уточнял тогда, что регион уже сформировал заявку на получение инфраструктурного кредита – это новый инструмент развития регионов, который анонсировал президент Владимир Путин. Наше агентство сообщало, что микрорайону Заозерный обещано развитие. Что касается индустриальных парков, то в регионе создают девять таких промплощадок. Варгашинский парк, который строится в 40 км от Кургана, один из ключевых проектов.

Курган, Дарья Котова

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