Курганский губернатор Шумков пришел на избирательный участок

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в пятницу, 17 сентября, посетил избирательный участок в Кургане и сделал свой выбор. После того, как Шумков проголосовал, он объяснил, почему не пропускает выборы.

«Если мы хотим постоянно менять жизнь к лучшему, то надо брать свою жизнь в свои руки и голосовать. Чтобы потом не рассказывать, что кто-то нарешал за нас. Мы видим, что в Курганской области в последние два года очень многое меняется к лучшему, и будет меняться дальше. <…> На самом деле все выборы важны: есть несколько уровней власти и на каждом уровне позиция гражданина должна проявляться. Чем прямее будет демократия – тем лучше», – прокомментировал Шумков.

Глава Кургана Елена Ситникова также сегодня уже появилась на своем избирательном участке, мэр голосовала в 27-ой гимназии.

17,18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ. Процесс голосования растянут на три дня из-за пандемии коронавируса. В Зауралье открыты 944 избирательных участка.

Курган, Дарья Котова

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