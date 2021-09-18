В Общественной палате Курганской области оценили первый день голосования и спрогнозировали явку

Председатель Общественной палаты (ОП) Курганской области Михаил Белоусов заявил «Новому Дню», что по итогам первого дня голосования, 17 сентября, серьезных происшествий зафиксировано не было. «Все прошло в штатном режиме. Мониторинговый центр продолжает наблюдение за выборами в Курганской области», – прокомментировал Белоусов.

По его оценке была достаточно высокая явка и в ОП ожидают такую же высокую активность жителей области в ближайшие два дня.

Как сообщал «Новый День», по состоянию на 15 часов 17 августа в Курганской области проголосовали более 85,5 тысяч человек. Явка, озвученная ЦИК, к этому моменту составила 12,82%. В Центризбиркоме РФ в пятницу, 17 сентября сообщили, что общая явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 16,85% по состоянию на 20:00 мск.

Выборы депутатов Госдумы РФ продлятся 18 и 19 сентября. Трехдневное голосование связано с эпидемиологической ситуацией. В Курганской области общая численность избирателей – 678 тысяч 326 человек. 18 сентября в 08 часов в регионе открылись все 944 избирательных участка, начался второй день голосования. На базе ОП работает Центр общественного наблюдения и мониторинговый центр региональной общественной палаты.

В Курганской области по одномандатному округу №108 на выборы заявились представители девяти политических партий: «Новые люди», «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты- За правду», КПРФ, «Яблоко», «Российская партия свободы и справедливости», «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Курган, Дарья Котова

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