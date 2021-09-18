Глава Избиркома Курганской области озвучил первые итоги явки

По итогам первого дня голосования явка в Курганской области превысила общероссийский уровень, составив 18,92%. За первый день парламентских выборов, 17 сентября, в Зауралье свои голоса за кандидатов отдали 126 тысяч 187 избирателей.

По данным ЦИК, в России по итогам за 17 сентября явка составила 16,85%.

Как сообщил 18 сентября председатель регионального Избиркома Валерий Самокрутов, в Курганской области лидерами по явке стали три территории: Частоозерский район (33,93%), Варгашинский район (27,93%), Мишкинский район (26,97%).

Напомним, 17 сентября по состоянию на 15 часов явка в Курганской области составляла 12,82%. На всех избирательных участках, а их в регионе более 900, дежурят 2752 наблюдателя.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 18.09.21

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