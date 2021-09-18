Полтора дня голосования: явка в Курганской области составила почти 28%

В Курганской области по состоянию на 15 часов 18 сентября явка на выборах депутатов Госдумы РФ составила 27,37%. Данные озвучил Избирком Курганской области. К этому часу проголосовали 182,4 тыс. избирателей региона.

«Новый День» сообщал, что за первый день выборов – 17 сентября, явка в Зауралье составила 18,92%. Это 126,1 тыс. голосов. Активнее всего голосуют жители трех районов: Частоозерский, Варгашинский и Мишкинский.

В воскресенье, 19 сентября, трехдневное голосование завершится. 944 избирательных участка региона закроются ровно в 20:00 часов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 18.09.21

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