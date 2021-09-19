В Курганской области к утру третьего дня выборов проголосовали почти одна треть избирателей

В Курганской области по состоянию на 10 часов утра 19 сентября на выборах депутатов Госдумы РФ проголосовали 224 тыс. 690 избирателей. Явка к этому часу составила 33,70%, сообщает региональный Избирком.

Второй день голосования, 18 сентября, показал явку 31,94%. После закрытия избирательных участков в 20 часов Избирательная комиссия Курганской области сообщала, что за два в Зауралье свой выбор сделали более 212 тысяч избирателей.

В Курганской области общая численность избирателей – 678 тысяч 326 человек. По данным Общественной палаты Зауралья, где развернут центр общественного мониторинга, серьезных нарушений за время проведения выборов не зафиксировано.

На текущий момент самую высокую явку показывают два района – Шатровский и Частоозерский.

Курган, Дарья Котова

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