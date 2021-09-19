В Зауралье явка в целом чуть выше, чем в среднем по России

В Курганской области через час, ровно в 20:00 часов, закроются все 944 избирательных участка и завершится трехдневное голосование за депутатов Госдумы РФ. По состоянию на 18 часов 19 сентября явка в регионе составила 46,32%. В выборах приняли участие почти 309 тысяч избирателей.

Весь день 19 сентября явка в Зауралье чуть выше, чем в среднем по стране. На 15 часов явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в целом по России достигла 40,49%. Такие данные озвучивались в ЦИК.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.09.21

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