В Курганской области Ильтяков победил на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) опубликовала предварительные результаты по одномандатному избирательному округу №108. В Курганской области, по данным на утро 20 сентября, побеждает одномандатник от «Единой России» Александр Ильтяков. За него проголосовали более 77,6 тысяч избирателей.

Его главный конкурент – коммунист Виктор Зырянов, набрал 36,7 тысяч голосов. Третий результат у ЛДПР, которую представлял Юрий Ярушин.

Общее число проголосовавших по одномандатному округу – 377,4 тыс. человек.

За действующего депутата Госдумы РФ седьмого созыва, который продолжит свою деятельность парламентария в думе восьмого созыва, активнее всего голосовали в Частоозерском районе.

В понедельник, 20 сентября, в эти минуты проходит брифинг. Глава курганского Избиркома Валерий Самокрутов сейчас официально объявит предварительные итоги парламентских выборов, которые проходили в России три дня – 17,18 и 19 сентября.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.09.21

В Зауралье явка в целом чуть выше, чем в среднем по России. / В Курганской области к утру третьего дня выборов проголосовали почти одна треть избирателей. / Полтора дня голосования: явка в Курганской области составила почти 28%. Читать дальше

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