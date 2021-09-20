Избирком Зауралья озвучил итоги выборов

Избирательная комиссия Курганской области в понедельник, 20 сентября, объявила предварительные итоги выборов депутатов Госдумы РФ. Официальная сводка появится позднее, но принципиально расклад уже не изменится.

Как сообщил глава регионального Избиркома Валерий Самокрутов, явка в Зауралье составила 48,28%. «Единая Россия» побеждает с результатом 36,07%. КПРФ набирает 23,45%. «Соколы Жириновского» и справедливороссы показали результат 11,78% и 10,51% соответственно. Пятипроцентный барьер преодолела и партия «Новые люди» – 6, 61%.

Среди одномандатников явный лидер также единоросс – действующий депутат Госдумы, глава регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков. За него отдано 37,58% голосов. Коммунист Виктор Зырянов заканчивает выборы с результатом 19,09%. Все остальные кандидаты, а от политических партий их было девять, не набрали даже 10% голосов.

По результатам голосования, которое длилось три дня, депутатом Госдумы РФ от Курганской области становится Александр Ильтяков. Получит ли мандат Сергей Лисовский, который проходил по партийному списку «Единой России», пока непонятно.

Курган, Дарья Котова

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