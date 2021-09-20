Курганские единороссы получили победу на выборах в Госдуму

На выборах в Госдуму в Курганской области большинство голосов получила «Единая Россия». Результаты партии – выше 36% при достаточно высокой явке в 48%. Курганская область традиционно сложная с электоральной точки зрения, потому что уровень жизни существенно отличается от соседних субъектов УрФО в худшую сторону. Однако в это раз показатели явки и поддержки «ЕР» оказались даже выше некоторых соседних субъектов. Во многом, по словам наблюдателей, это результат политического менеджемента и активной кампании. На втором месте в регионе – КПРФ. На третьем по предварительным данным – ЛДПР. Как и на федеральном уровне, в Курганской области наибольший интерес вызывало распределение голосов избирателей среди оппозиционных партий, в том числе и новых, таких как «Новые люди».

Как всё прошло

Трёхдневная кампания в Курганской области прошла без серьёзных скандалов. В первый день, который пришёлся на рабочую пятницу, самым громким инцидентом стала раздача арбузов проголосовавшим сотрудникам КМЗ. Но на заводе пояснили, что это был корпоративный День здоровья. Избирком нарушений не нашёл. Кроме этого, неоднозначную реакцию вызвало шествие сотрудников «Велеса», которые отправились голосовать вместе с учредителем, кандидатом-единороссом Александром Ильтяковым. Оппозиции усмотрела в этом нарушение режима повышенной готовности и организации массовых мероприятий. С инцидентом разбирается полиция.

Второй день ничем не запомнился ни избирателям, ни прессе. Хотя коммунисты и попытались привлечь внимание прямым эфиром с перечислением того, что они посчитали нарушениями.

В воскресенье они также проявляли активность – пытались оспорить результаты на участках с КОИБами, так как последние якобы не должным образом выключали на ночь. Но Избирком эту жалобу также не подтвердил, сообщив, что все КОИБы находятся под видеонаблюдением.

Результаты – одномандатник

Одномандатником от Курганской области, как и в 2016 году, станет единоросс Александр Ильтяков – глава мясоперерабатывающего предприятия «Велес» из Частоозерья. Он получил 28%. Его кампания была очень яркой, пестрила одиозными цитатами, комментариями и высказываниями, которые скорее сыграли против него, чем за, но принесли ему большую узнаваемость. Перед выборами он, напомним, получил партийный пост – сменил на посту бывшего секретаря реготделения «ЕР» банкира Евгения Кафеева.

Ни в 2016 году, ни теперь серьёзных конкурентов у него не было, хотя число претендентов на мандат и, соотвественно, конкуренция выросла – с 5 до 9. И сумма расходов фаворита также сильно выросла – с 10 млн в 2016 году до 17 млн рублей в 2021 году.

Результаты «Единой России»

Результаты «ЕР» в Курганской области выше, чем в трёх соседних субъектах (по данным на полдень) – Свердловской, Челябинской областях и ХМАО. По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, регион ожидаемо показал средний результат: тут уровень жизни достаточно низкий, что неизбежно ведёт к общему недовольству и негативному для ЕР голосованию. Однако в целом уровень политического менеджмента и предвыборная работа самих единороссов позволила получить достойный результат.

Тергруппу «Единой России», в которую также входила Тюменская область с автономными округами, возглавил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Несмотря на то, что сам губернатор Курганской области Вадим Шумков не входит в «ЕР», он высказал поддержку партии, в том числе и тезисами о совместной работе и демонстрацией сотрудничества с полпредом. Для Курганской области связка Шумков-Якушев получилась неплохая. Губернатор хорошо знаком полпредом – они вместе работали в Тюмени. Кроме этого, Шумков выезжал в районы, где проходили форумы сторонников партии, и встречался с муниципальными ЛОМами – общественниками и партийцами. Это также позитивно отразилось на настроениях в районах.

Как КПРФ удалось выйти на второе место?

В 2016 году второе место по списку набрала ЛДПР. А в этот раз – коммунисты. Лидер тергруппы коммунистов в 2021 году – Михаил Берулава, на втором месте – челябинский коммунист Игорь Егоров.

КПРФ традиционно работали на протестный электорат и сумели воспользоваться текущей политической ситуацией. За 5 лет (с прежних выборов в Госдуму, когда коммунисты набрали всего около 15% в Кургане) политический ландшафт в стране и регионе изменился. КПРФ удалось усилиться за счёт коалиции со штабами Навального (признано иноагентом). В 2020 году это проявилось в том, что именно коммунисты стали кандидатами «умного голосования». Симбиоз существует до сих пор, несмотря на то, что деятельность штабов Навального (признано иноагентом) на территории России запрещена.

Также КПРФ в последние три года активно набирала электорат за счёт критики непопулярных реформ, которые поддержали единороссы – пенсионной, повышение НДС. А в текущем году – за счёт тех, кто против вакцинации от коронавируса. В Курганской области коммунисты нашли ещё одну нишу – это критика муниципальной реформы – ликвидация сельских управ и дум и передача полномочий в администрации районов. Ну и сыграла роль структура населения – большее, чем в соседних субъектах, число пенсионеров. Всё это принесло коммунистам в регионе в 2021 году, по предварительным данным, более 23%.

Третье место по данным ЦИК на полдень занимает ЛДПР (лидер терсписка – областной депутат Юрий Ярушин). Говорить о какой-либо кампании тут не приходится, её не было на территории Курганской области. Вероятно, курганцы всё ещё голосуют за Владимира Жириновского.

«Справедливая Россия» по предварительным данным на четвёртом месте. Напомним, тергруппу партии, в которую входят Омская, Тюменская, Курганская области, возглавляет действующий депутат ГД Александр Ремезков. Он имеет конструктивные отношения с правительством Курганской области, приезжает в регион и взаимодействует с властями как член комитета по бюджету. Однако, вероятно, недостаточно работает с населением.

Партия «Новые люди» набрала по предварительным итогам более 6% – в Курганской области они вели агитацию, но сильных территориальных лидеров у партии нет, одномандатником стал москвич. Тем не менее, как и по всей стране в регионе, очевидно, проявился запрос на новые лица и новых политиков.

Как распределяться мандаты по спискам – станет известно позднее, после окончательного подсчёта голосов.

Курган, Наталья Ефремова

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