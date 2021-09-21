Избирком Зауралья узаконил победу Ильтякова на парламентских выборах

Избирательная комиссия Курганской области во вторник, 21 сентября, официально признала победу единоросса Александра Ильтякова. В Избиркоме сегодня состоялось заседание, на котором утверждались результаты выборов по одномандатному избирательному округу № 108.

Как ранее сообщал «Новый День», в Курганской области общее число проголосовавших по одномандатному округу – 377,4 тыс. человек. В выборах участвовали одномандатники от девяти политических партий.

Руководитель регионального отделения партии «ЕР» Александр Ильтяков набрал более 120 тысяч голосов (37,58%). В два раза меньше у коммуниста Виктора Зырянова (19,09%). Остальные кандидаты не смогли набрать даже 10% голосов.

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