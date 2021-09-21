Сенаторы позитивно оценили жилищные программы Курганской области

Сенатор Анатолий Артамонов высоко оценил программу субсидирования первого взноса по ипотеке Курганской области. Он был приятно удивлён тем, что регион самостоятельно выплачивает такие субсидии тем, кто покупает квартиру или дом. Напомним, это 300 и 500 тыс.рублей соотвественно. Губернатор Вадим Шумков уточнил, что только этой мерой воспользовались уже 450 человек в 2021 году (на текущую дату). И это только часть жилищных программ региона. Также 500 тыс. рублей жители могут получить при строительстве дома. Кроме того, в этом году жители области могут получить бесплатно домокомплекты для строительства деревянного дома.

Обсуждение субсидий состоялось на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам совФеда в среду, 21 сентября, где с 20 по 22 сентября проходят Дни Курганской области.

Председатель комитета по экономической политике СовФеда Андрей Кутепов позднее на своём комитете отметил, что многие семьи мечтают о собственном доме и что поддержка строительства строительства ИЖС важна для улушчения демографической ситуации.

«Мы должны стимулировать в каждом регионе демографическую ситуацию. В отдельном доме уровень рождаемости на 40 процентов выше, чем в квартирах. Мне кажется, мы все должны расселяться по горизонтали, а не вверх. Мне кажется, каждая семья имеет право жить в отдельном доме. Это лозунги может быть громкие, но они житейские», – заключил сенатор.

Курган, Наталья Ефремова

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