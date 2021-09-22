Матвиенко выступила с заявлением на «Дне Курганской области» в Совфеде

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предложения курганской делегации, озвученные в «Дни Курганской области», будут поддержаны.

«В нашей традиции, чтобы постановления СФ исполнялись на сто процентов. И правительство РФ относится к этому очень серьезно. Думаю, вопросы, которые волнуют регион, найдут отражение в этом документе и будут решены», – заявила 22 сентября Валентина Матвиенко во время осмотра выставки Курганской области в Совете Федерации.

Сегодня спикер Совфеда также провела встречу с губернатором Вадимом Шумковым. Он сообщил Матвиенко основные показатели социально-экономического развития региона. В том числе, речь шла о крупных стрйках. По словам главы региона, за последнее время в Курганской области реконструированы комплексно 258 детских садов и школ, 1156 км дорог, ремонтируются 170 объектов медицины, благоустраивается набережная в столице области, парки и скверы.

Как сообщал «Новый День», с 20 по 22 сентября в Совфеде проходят Дни Курганской области. Делегация курганского правительства выступила с некоторыми предложениями, которые Шумков считает важными для развития региона. В их числе, расширение мер поддержки субъектам РФ, в которых действуют программы ускоренного-социально экономического развития.





Курган, Дарья Котова

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