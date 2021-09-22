Курганский губернатор попросил Совфед об особой поддержке Зауралью

Средний темп привлечения инвестиций в Курганскую область за последние три года составил 113,2%. Об этом во время заседания в Совфеде заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Но даже при положительной динамике региону требуется помощь: курганское правительство озвучило свои предложения в Совфеде, где в эти дни проходят «Дни Курганской области».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил сенаторам, что в регионе создается сеть из индустриальных парков. Всего для резидентов обустраивают девять таких площадок, три из которых уже запущены.

К 2024 году на этих производствах планируется создать более 1000 рабочих мест. Инвестиции более 700 млн рублей. Регионы, запускающие технопарки, получают в помощь федеральные субсидии, но их лимит ограничен: федералы субсидируют лишь пять промплощадок на субъект. Курганское правительство внесла предложение в Совет Федерации снять эти ограничения для регионов, которым правительство России утвердило программу ускоренного социально-экономического развития. Курганская область в их числе.

Еще одно послабление губернатор Шумков просит сделать для курганских резидентов ТОСЭР – территорий опережающего социально-экономического развития. В Зауралье этот статус имеют три моногорода: Варгаши, Далматово, Катайск. Там работает 21 резидент, для которых на льготный период предусмотрены налоговые послабления. Бизнес-структуры создали около 200 рабочих мест.

«ТОСЭР – шикарный инструмент: ставка налога на прибыль в несколько раз ниже на первые годы, ставка страховых взносов ниже в 4 раза, но одной налоговой поддержки без инфраструктуры мало. Мы начали складывать три в одном: ТОСЭР, делаем там индустриальный парк, где резиденту предоставляем здание или площадки с сетями, и субсидируем первый взнос по покупке нового оборудования до половины его стоимости. Вот три в одном привлекают сразу», – отметил Вадим Шумков.

Но в связи с тем, что сроки строительства занимают определённое время, льготный период заканчивается. Вадим Шумков предложил продлить период действия преференций для резидентов на все время действия ТОСЭР для 10 регионов, находящихся в сложных социально-экономических условиях.

Также курганская делегация обсудила в Совете Федерации социальные темы: зарплаты врачей и привлечение медиков в Зауралье. Прозвучало конкретное предложение: открыть кафедру по подготовке хирургов и реаниматологов на базе Центра Илизарова.

Также регион просит установить базовые оклады для медработников во всех регионах, чтобы зарплаты врачей в соседних субъектах не отличались в несколько раз.

Как сообщал «Новый День», с 20 по 22 сентября в Совфеде проходят Дни Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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