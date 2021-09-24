«Деревенские» выборы в Зауралье: лидеры единороссы, коммунисты и «соколы Жириновского» сравняли счет

Избирком Курганской области подвел итоги выборов, которые 17,18 и 19 сентября проходили в муниципалитетах региона. Всего избирательных кампаний было 11, включая довыборы депутатов в гордуму Кургана и выборы депутатов дум в Куртамышском, Петуховском, Шатровском муниципальных округах, Катайском, Кетовском и других районах. Явка составила 46,85%, уточнили 24 сентября в Избирательной комиссии Курганкой области. .

На выборы заявились 179 кандидатов, которые претендовали на 76 депутатских мандатов и одну должность главы сельского поселения. В их числе – шесть самовыдвиженцев. Своих кандидатов также направили шесть политических партий. Самый большой список был у «Единой России» – 77 кандидатов.

По итогам голосования от «Единой России» прошли 53 человека (68,83% от числа избранных депутатов). Счет сравняли ЛДПР и КПРФ – у обеих партий победили по 8 кандидатов (10,39%). У справедливороссов прошли четыре кандидата (5,19%), а «Коммунистическая партия коммунисты России» едва перешагнули порог в 1 %.

Главной избирательной кампанией в сентябре, напомним, были выборы депутатов Госдумы РФ. В Курганской области большинство голосов получила «Единая Россия». Результаты партии – выше 36% при достаточно высокой явке в 48%. Среди одномандатников, а их выдвинули девять политических партий, победу одержал единоросс Александр Ильтяков.

Курган, Дарья Котова

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