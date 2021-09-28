В Кургане несколько человек отравились суррогатным алкоголем, двое скончались в реанимации

Следком Курганской области возбудил уголовное дело из-за отравления жителей Кургана суррогатным алкоголем. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, дело возбуждено по ч.2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Подробности в Следкоме пока не сообщают. В социальных сетях со ссылкой на источники уточняется, что пять человек пили паленый коньяк. Его пострадавшим продали в канистре. После застолья люди попали в реанимацию, два человека скончались. Один находится в коме.

В СУ СКР по Курганской области 27 сентября лишь добавили, что сейчас «в рамках уголовного дела устанавливаются лица, причастные к сбыту алкогольной продукции».

Курган, Дарья Котова

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