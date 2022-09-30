В Кургане осудили ветерана-афганца, который насмерть отравил «казахским коньяком» троих мужчин

В Кургане осудили ветерана Афганистана, который продал коньяк с метиловым спиртом – от суррогатного алкоголя погибли три человека. Ещё три человека отравились этим алкоголем, но выжили. ЧП случилось в сентябре 2021 года. Как выяснилось в ходе судебного процесса, торговлю суррогатом наладила жена осужденного афганца – Таня-парикмахер. Сама она незадолго до смертельного отравления умерла. В распоряжении агентства «Новый День» есть приговор суда. Согласно нему, продавец ядовитого спиртного – ветеран Афганистана – должен провести 5,5 лет в колонии общего режима и возместить моральный вред семьям погибших. Апелляция в сентябре 2022 года оставила этот приговор в силе.

Как произошло отравление

18 сентября 2021 года житель Кургана Евгений Алексеев продал «коньяк» в пятилитровой бутылке за 800 рублей двум молодым мужчинам. В тот же вечер компания из 6 человек выпила этот алкоголь на праздновании дня рождения. Трое мужчин после этого были госпитализированы, но не выжили, трое женщин отравились, также попали в больницу, их спасли. Как выяснилось, в составе «казахского коньяка», который пили курганцы, был метанол в высокой концентрации 26,5%.

Где осуждённый взял «коньяк»

На суде Евгений Алексеев пояснил, что суррогатное спиртное он ранее не продавал, однако регулярно покупал его вдругом городе якобы для собственного употребления. На этот раз фальсификат он приобрёл во время командировки у малознакомого мужчины. В суде обвиняемый заявил, что суррогат планировал использовать для поминок супруги, которая скончалась незадолго до указанных событий, а также свадьбы и дня рождения собственной дочери.

Обстоятельства продажи суррогата

В день трагедии, 18 сентября, на телефон скончавшейся супруги Алексеева поступил звонок. Собеседник – молодой человек – сказал, что у него «есть дело» и предложил приехать. Алексеев согласился. Молодой человек по приезду сказал, что ранее брал спиртное у покойной жены Алексеева и попросил на этот раз также дать ему алкоголь. Что Алексеев и сделал, отдав ему одну из пятилитровок «коньяка».

В суде афганец уверял: он не знал, что супруга промышляет продажей суррогата. Она была парикмахером и оказывала услуги на дому. При этом, согласно материалам дела, супруга осуждённого в телефонах фигурантов значилась, как Таня-парикмахер. И многие знали о том, что она регулярно торгует пятилитровками алкоголя неизвестного происхождения.

В материалах дела есть упоминание о том, что о суррогатном алкоголе Евгений Алексеев незадолго до покупки «для собственных нужд» подсудимый узнавал у некоего Алиева. Город пребывания этого Алиева не указан. Вместе с тем, в Тюмени в 2022 году осудили бутлегера Алиева. Неизвестно, об одном и том же человеке идёт речь или это однофамильцы.

Показания свидетелей и родственников погибших

Мать одного из погибших сообщила, что её сын с конца весны употребляет нелицензионный алкоголь, который покупает у парикмахера (жены Алексеева).

Супруга одного из отравившихся мужчин пояснила, что в этот день не была на празднике, так как работала. Её муж приехал домой около 12 часов ночи, через 2 часа они легли спать. На следующий день мужчине стало плохо, он перестал различать цвета. «Скорая помощь» приехала только через 3 часа после вызова, мужчину госпитализировали.

Женщина рассказала, что Таня-парикмахер около 10 раз продавала алкоголь её мужу и его другу. Каждый раз это были 5-литровые бутылки за 800 рублей.

Приговор

Один из свидетелей на суде рассказал, что вместе с Евгением Алексеевым проходил службу в Афганистане. У подсудимого имеется медаль за боевые заслуги и от благодарного афганского народа. Награды и участие в боевых действиях признаны судом смягчающим обстоятельством. Как и активное способствование раскрытию и расследованию преступления: Алексеев рассказал, когда, где и у кого приобрёл «казахский коньяк».

В материалах суда говорится, что дело в отношении торговца, у которого Алексеев купил алкоголь, выделено в отдельное производство.

Помимо того, что афганец Алексеев должен провести несколько лет в колонии, он также должен возместить ущерб матерям, женам и детям погибших молодых людей. Это порядка 9,2 млн рублей суммарно.

Ранее агентство «Новый День» подробно рассказывало о другом уголовном деле по продаже суррогатного алкоголя с метанолом – производство фальсифицированных напитков наладила семья в собственном жилом доме под Курганом.

Курган, Наталья Ефремова

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