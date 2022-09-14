Вынесен приговор бутлегеру, виновному в смерти 27 человек из Тюмени и Югры

В Тюмени вынесли приговор 48-летнему бутлегеру, из-за которого умерли 27 человек. Мужчина вместе со своими знакомыми, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, приобрел не менее 50 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Паленую водку подсудимый поставлял своим подельникам для реализации в магазинах Тюмени и Кондинского района ХМАО.

«В результате употребления поддельной алкогольной продукции в январе 2022 года от острого отравления метиловым спиртом в Тюмени погибло 18 жителей, в Кондинском районе Югры погибло 9 человек, 7 человекам причинен легкий и тяжкий вред здоровью», – рассказали в прокуратуре Тюменской области. Суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, 12 сентября в Тюмени вынесли приговор 36-летнему торговцу паленой водкой Адилхану Каримову, из-за которого погибли десять человек.

Тюмень, Ольга Федорова

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