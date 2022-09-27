В Салехарде будут судить бутлегеров, которые по ночам торговали суррогатом

В Салехарде следователи передали в суд уголовное дело в отношении бутлегеров – мужчины продавали контрафактный алкоголь. Спиртное жителям города сбывали ночью и в те дни, когда в официальных магазинах действовали запреты на торговлю алкоголем. Злоумышленники для создания клиентской базы раскидывали нелегальную рекламу со своими номерами телефонов, дежурили ночью у магазинов, продавали алкоголь из машин. Подробности преступлений раскрывают в следственном управлении СК Ямала 27 сентября 2022 года.

«В 2021- 2022 гг. двое мужчин, вводя покупателей в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара, сбывали жителям города несертифицированную алкогольную продукцию. Во время обысков у обвиняемых изъято более 2 тыс. бутылок с алкоголем»,– рассказали следователи. В ведомстве добавляют, что, продавая суррогатный алкоголь, мужчины поставили под угрозу здоровье потребителей.

Один из обвиняемых заключен под стражу. На основании досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного со вторым обвиняемым, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Мужчины обвиняются в преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Также им вменяется ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (хранение, розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере), п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершённые в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Ранее следователи сообщали о задержании поставщика нелегального алкоголя, у которого эти двое мужчин покупали спиртное. Это житель Лабытнанги, прибывший из Кирова. На протяжении нескольких лет он продавал жителям Салехарда немаркированный алкоголь для дальнейшей перепродажи. Преимущественно указанные злоумышленники торговали контрафактной водкой.

Отметим, в соседней Тюмени осудили нескольких бутлегеров, которые распространяли суррогатный алкоголь в регионе и в Югре – в результате случились массовые отравления.

Салехард, Юлия Фролова

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