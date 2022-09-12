В Тюмени вынесли приговор бутлегеру, из-за которого погибли 10 человек

В Тюмени вынесли приговор 36-летнему бутлегеру Адилхану Каримову, из-за которого погибли десять человек. Подсудимый организовал поставку из Екатеринбурга в Тюменскую область немаркированной алкогольной продукции, содержащей метиловый спирт в объеме, превышающем допустимые уровни. С 31 декабря 2021 года фигурант продавал опасную водку в торговых точках Тюмени. В результате употребления контрафакта отравились и умерли десять человек.

Суд признал Каримова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 238 УК РФ и п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. И приговорил его к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 932 тыс. рублей, – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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