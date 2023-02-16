В Салехарде осудили бутлегеров из кафе-бара, которые торговали суррогатом (ВИДЕО)

В Салехарде осудили двух бутлегеров, которые торговали алкоголем ночью и в праздники, когда официальным магазинам продавать спиртное нельзя. По данным агентства «Новый День», поддельные напитки они хранили в гараже и в кафе-баре «Бавария». Один из них являлся сотрудником этого заведения.

Сотруднику кафе назначили условное наказание на 1 год 6 месяцев и штраф в 200 тыс. рублей. Его соучастнику суд определил наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

Спиртным злоумышленники торговали в Салехарде в 2021- 2022 годах. Алкоголь, который они сбывали горожанам, был несертифицированным. Покупали они напитки у оптового поставщика, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

«Своими действиями мужчины поставили под угрозу здоровье потребителей. При проведении обысков у них изъято более 2 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью»,– рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», злоумышленники для создания клиентской базы раскидывали нелегальную рекламу со своими номерами телефонов, дежурили ночью у магазинов, продавали алкоголь из машин.

Агентству также известно, что среди поддельного алкоголя была водка «Финская Сильвер», «Хортица», «Финская Айс», коньяк «Старый Кизляр КС». Напитки злоумышленники продавали втридорога. Например, 2 бутылки водки «Хортица» стоимостью 180 рублей каждая продали за 1 тыс. рублей.

Поймать злоумышленников удалось в рамках спецоперации «проверочная закупка». В кафе-баре «Бавария» провели обыски. В бутылках с суррогатным спиртным наши опасные примеси (1,2-пропандиол (пропиленгликоль), 2-бутанон, 1-гексанол, этилбутират), а также метиловый спирт (метанол).

Салехард, Наталья Ефремова

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