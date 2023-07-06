Штраф в 2 млн рублей заплатит бутлегер, у которого купили поддельный алкоголь для кафе «Бавария» в Салехарде

В Лабытнанги осудили бутлегера, который привозил суррогатный алкоголь из Кирова. Покупателями стали мужчины, которые намеревались торговать фальсификатом в кафе «Бавария» в Салехарде (их осудили ранее). Именно там коробки с суррогатом и нашли. Суд назначил злоумышленнику, который привёз партию суррогата, штраф в 2,1 млн рублей.



«Из незаконного оборота изъято около 2 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя стоимостью свыше 570 тыс. рублей»,– уточнили в прокуратуре Ямала.

В Следкоме Ямала напомнили, что алкоголь злоумышленник покупал в 2021-2022 годах. Следователи уточнили, что жидкость «может привести к достаточно выраженным вредным последствиям для здоровья потребителей».



Ранее агентство «Новый День» сообщало, что поддельный алкоголь хранили хранили в гараже и в кафе-баре «Бавария». Один из двух осужденных за торговлю суррогатом был сотрудником этого кафе. В числе поддельного алкоголя была водка «Финская Сильвер», «Хортица», «Финская Айс», коньяк «Старый Кизляр КС».



Уголовное дело в отношении жителя Кирова, который оптовую партию продал, выделили в отдельное производство.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»