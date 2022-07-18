В доме под Курганом наладили производство суррогатного алкоголя с метанолом, красителями и ароматизаторами

Преступная группа из четырёх человек (семья и их знакомая) наладила производство и сбыт суррогатного алкоголя в СНТ рядом с Курганом. Они использовали красители, ароматизаторы, этиловый спирт, поддельные акцизные марки, фирменные бутылки и пробки. В «продукции» сообщества эксперты нашли ядовитый метанол. Группу осудили в феврале 2022 года, всем участникам назначено условное наказание. Агентство «Новый День» знает подробности суда и следствия.

Согласно приговору суда, преступную группу в 2019 году создал Олег Таничев. Он распределял роли в сообществе. В группу также входила его супруга Лариса Таничева, её родственник (очевидно, сын) Олег Данилов и подруга семьи Евгения Гусева.

Примечательно, что силовики (а расследованием занимались полицейские) не смогли установить место, где г-н Таничев покупал спирт, ароматизаторы, колеры, пробки, бутылки, этикетки, поддельные акцизные марки. В приговоре лишь указано, что покупки проводились через мессенджер «телеграм». Спирт привозила транспортная компания.

Среди поддельного алкоголя, который делали и продавали участники ОПГ, очень много видов и наименований. Это в том числе водка, коньяк, текила, вермут, виски, ром, кальвадос, скотч. Причём фальсифицировали злоумышленники преимущественно известные марки –«Finskaya silver», «Арарат», водка «Pertsoff (Перцофф)», «Olmecca Blanco Tequila Clasico», «Hennessy Black», «WHITE HORSE», ром «Bacardi Black», «Absinthe», вермут «MARTINI 150», кальвадос «Pere magloire», водка «PARLAMENT», скотч «Dalmore» и другое.

Масштабы подделок были велики. В ходе обысков силовики нашли у группы более 2 тыс. бутылок поддельного алкоголя, а также 72 канистры объёмом 5 л. и 11 канистр объёмом 10 литров этилового спирта. В помещениях, которые принадлежали членам группы, силовики нашли ёмкости со вкусовыми и цветовыми добавками (вишня, дуб, ваниль, клюква, миндаль, шоколад, анис, виноград и другие).

Суррогатный алкоголь продавали в двух магазинах, которые принадлежали Ларисе Таничевой – в СНТ «Земляничная поляна» и СНТ «Боровик». «Продукцию» покупали знакомые участников группы, а также случайные люди, которые желали приобрести спиртное по цене ниже рыночной.

При этом один из свидетелей по делу говорит, что алкоголь отвозили и в Курган (там у группы был склад). Однако в приговоре о продаже суррогата в столице региона ничего не сказано.

Роль Олега Данилова заключалась в том, что он разливал алкоголь и оклеивал бутылки этикетками. Фальсификат намешивали прямо в доме г-жи Таничевой. Гусева продавала суррогат в магазинах.

«Согласно заключений комиссионных медицинских судебных экспертиз употребление представленных на исследование жидкостей внутрь может повлечь за собой как причинение вреда здоровью (от легкого до тяжелого), так и наступление смерти соответственно», – приводят данные экспертиз изъятых жидкостей в приговоре суда.

Вот заключение экспертов только по одной из бутылок, которую нашли у злоумышленников: «представленная жидкость в бутылке с этикетками виски «Hennessy V.S.O.P Cognac» является спиртосодержащей жидкостью крепостью 34.8% об., содержит в составе: метанол, уксусный альдегид, этилацетат, этиллактат, 2-пропанол, 1-пропанол, изоамилол, изобутанол, 2-бутанон, 2-фенилэтанол».

Кроме алкоголя участники преступной группы также продавали фальсифицированные сигареты.

Во время следствия все участники признали вину и раскаялись.

Олегу Таничеву назначено наказание 4,5 года лишения свободы со штрафом в размере 1,1 млн руб. Наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Ларисе Таничевой назначено наказание 4 года лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. Наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Наказание Евгении Гусевой – 3, 5 года лишения свободы со штрафом в размере 750 тыс. руб. Наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Олегу Данилову назначили наказание 2,5 года лишения свободы со штрафом 450 тыс. руб. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Курган, Наталья Ефремова

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