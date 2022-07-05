165 жителей Зауралья умерли после употребления алкоголя и суррогатов в 2021 году

В Курганской области от отравлений химической этиологии скончались 242 человека в 2021 году. Из них 165 человек скончались из-за употребления спиртосодержащей продукции. На наркотики приходится 37 случаев смертельных отравлений. Об этом сообщается в материалах управлениях Роспотребнадзора по Курганской области по итогам мониторинга в 2021 году.

Чаще всего люди погибают после употребления алкоголя от отравления этанолом. «Число смертельных исходов от отравления этанолом в 2021 году составило 152. В 2020 году от отравления этанолом скончались 134 человек», – говорится в сообщении санитарных врачей. Летальным исходом в прошлом году закончились 6 случаев употребления неуточнённых спиртов (денатурат, одеколон и парфюмерные изделия, суррогат алкоголя, стеклоочиститель и др). Остальные случаи (7 человек) приходятся на отравление метанолом.

В Курганской области за 2021 год наибольшие показатели отравлений спиртосодержащей продукцией отмечены в Звериноголовском, Кургане, Притобольном, Половинском, Варгашинском, Катайском районах.

Курган, Наталья Ефремова

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