В Кургане осудили продавца алкоголя с метиловым спиртом, из-за которого погибли 3 человека

В Кургане осудили продавца суррогатного алкоголя, из-за которого скончались три человека. Это местный житель 57 лет. О приговоре сообщает следственное управление СК по Курганской области 11 июля 2022 года.

Злоумышленнику придётся провести 5 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, если приговор не будет оспорен. Кроме того, он выплатит компенсации родственникам пострадавших.

Ранее сообщалось, что погибшие и пострадавшие пили фальсифицированный коньяк. В нём нашли метиловый спирт.

«В сентябре 2021 года 6 человек были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 3 человека скончались в течение месяца. Совместными усилиями следователей регионального СК России и сотрудников УМВД России по Курганской области лицо, сбывшее пострадавшим лицам суррогатный алкоголь, содержавший метиловый спирт, удалось установить. В ходе обыска в квартире и автомобиле злоумышленника было обнаружено и изъято более 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для собственного употребления и сбыта», – уточнили в СУ СК.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранеее сообщлось, что всего в 2021 году в Курганской области от отравления спиртосодержащей жидкостью скончались 165 человек.

Курган, Наталья Ефремова

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