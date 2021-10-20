Полиция нашла продавца суррогатного алкоголя, из-за которого в Кургане в сентябре скончались три человека

В УМВД по Курганской области сообщили, что задержан житель Кургана, который в сентябре 2021 года продал паленый коньяк. Его пили пять человек, трое затем с разницей в несколько дней умерли больнице.

«В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника и его автомобиле полицейские обнаружили 60 литров спиртосодержащей жидкости, по составу аналогичной той, что употребляли отравившиеся курганцы», – заявили в МВД. Бутлегером оказался мужчина 1965 года рождения.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Курганца взяли под стражу.

«Новый День» сообщал, что в самом конце сентябре пять человек в Кургане отравились паленым коньяком. В СУ СКР по Курганской области тогда факт трагедии подтвердили и заявили, что «в рамках уголовного дела устанавливаются лица, причастные к сбыту алкогольной продукции». При этом следователи не назвали точное число пострадавших. Было лишь достоверно известно, что в реанимации вскоре после застолья умерли два человека. Третья жертва суррогатного алкоголя скончалась позднее.

Курган, Дарья Котова

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