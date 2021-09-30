В аэропорту Кургана резко сократится количество московских рейсов

У авиакомпании «ЮТэйр», которая с 1 октября планировала возобновить ежедневные полеты по маршруту Курган-Москва-Курган, изменилось расписание. В октябре отменены практически все московские рейсы.

Как сообщается на сайте аэропорта, с 1 по 30 октября «ЮТэйр» выполнит лишь четыре рейса. Так, из Кургана в Москву бортом «ЮТэйр» можно будет добраться только 2, 3, 5 и 11 октября (это рейс ЮТ- 266). Из столичного аэропорта «Внуково» в Курган самолеты будут летать по этим же дням (это рейс ЮТ- 265).

Авиакомпания «Победа», которая с 2020 года стала конкурировать с «ЮТэйром» за курганское небо, в октябре также отказывается от ежедневных полетов в Москву. Из расписания исчезли рейсы Курган-Москва 1, 5, 12, 19 и 26 октября. Не будет полетов по маршруту Москва-Курган 4, 11, 18 и 25 октября.

Сокращение сетки полетов авиаторы традиционно оправдывают экономической неэффективностью.

Как сообщал «Новый День», с 27 октября в аэропорту Кургана запускается новый рейс: Курган-Санкт-Петербург. Полеты будут совершаться один раз в неделю – по средам. Перевозчик – авиакомпания «РусЛайн». Авиакомпания будет использовать судно Bombardier CRJ-100/200 с 50 посадочными местами.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.09.21

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