В Курганской области из-за роста заболеваемости Covid-19 начали вводить ограничения

В Курганской области с 4 октября вводятся коронавирусные ограничения. По решению оперативного штаба региона по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ, посещение некоторых объектов теперь будут доступно не всем.

Решение оперштаба распространяется на посещение культурных и спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности или госсобственности. Посетителям теперь потребуется либо QR-код (сертификат, справка) подтверждающий наличие прививки от коронавируса, либо справка о перенесённом не более шести месяцев назад COVID-19. Также можно предъявить ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие COVID-19, сделанный не более 72 часов назад (такая справка может понадобиться тем, у кого есть медотвод от прививки).

Коммерческим структурам оперштаб рекомендует ввести такие же меры безопасности.

Помимо этого в регионе из-за роста заболеваемости медики увеличат коечный фонд в ковидарях – до 2100 коек. В сентябре, напомним, было развернуто 1700 ковидных коек.

«Мы развернули дополнительные койки в связи с ухудшением эпидситуации, увеличиваем число операторов, работающих на «горячей линии» – чтобы люди быстрее могли получить консультацию или помощь. Пункты вакцинации работали всё лето и продолжают работать, но, к сожалению, темпы вакцинации снизились. Дельта-штамм, который сейчас циркулирует, характеризуется высокой заразностью. Поэтому мы вводим дополнительные фильтры в местах массового скопления людей», – прокомментировала 1 октября решение оперштаба заместитель губернатора Лариса Кокорина.

Как сообщал «Новый День», с конца сентября число инфицированных коронавирусом в Зауралье ежедневно растет. 30 сентября был побит антирекорд первого месяца осени: за сутки коронавирус подтвердился у 129 человек.

Курган, Дарья Котова

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