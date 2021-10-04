Лидер курганских коммунистов, чью диссертацию запорол «Диссернет», объяснил плагиат политикой

Сообщество экспертов «Диссернет» проанализировало научную работу лидера курганских коммунистов, кандидата педагогических наук, депутата думы Курганской области Виктора Зырянова. По мнению исследователей, диссертация Зырянова, как минимум на половину состоит из плагиата.

Свой труд на тему «Развитие рефлексивного стиля профессиональной деятельности руководителя органов внутренних дел» Зырянов защищал еще в 2020 году. На сайте «Диссернет» приведен анализ страниц его работы, где красным и другими цветами выделен плагиат. И таких страниц более 80 из 145.

По мнению экспертов «Диссернет», Зырянов, защищаясь в Уральском государственном университете физической культуры, заимствовал данные из работ, которые были написаны в 1999 и 2000 годах.

«Имеет место массовая подтасовка: на стр. 70-82 эмпирические данные опытов и опросов Остренко с педагогами выдаются за таковые, полученные якобы диссертантом в другое время и в других городах в ходе работы с милиционерами», – опубликовали свой вывод эксперты «Диссернет».

Виктор Зырянов заявил корреспонденту «Нового Дня», что не будет «давать никаких особых комментариев». По его словам, в 2002 году, когда проходила очная защита диссертации, «все прошло по установленным правилам и в установленном порядке». Также Зырянов уверен, что история с его работой напрямую связана с политикой. Точнее, с итогами недавних выборов депутатов Госдумы РФ: позиции партии КПРФ во время трехдневного голосования значительно улучшились.

Напомним, «Диссернет» – это вольное сетевое сообщество экспертов и исследователей, которые находят плагиат в научных работах. Свою деятельность активисты называют разоблачением мошенников, фальсификаторов и лжецов.

Курган, Дарья Котова

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