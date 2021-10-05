В Кургане два дня массово будут отключать воду

Ресурсоснабжающая компания «Водный Союз» 5 октября предупредила об очередном массовом отключении холодной воды. В Кургане в среду, 6 сентября, перебои с водой будут наблюдаться на трех улицах: Машиностроителей, Омская и Некрасова.

Как уточнили в «Водном Союзе», 6 октября с 10:00 часов до 22:00 часов сторонняя организация будет проводить работы по адресу: ул. Машиностроителей, 3. Воды не будет в ТЦ «Кировский», в техникуме на ул. Некрасова, в магазине «Эльдорадо», также в зону отключения попадает «Альфабаза» на ул. Омская.

Как сообщал «Новый День», во вторник, 5 октября, в Кургане также запланировано массовое отключение. «Водный Союз» до 21 часа будет менять запорную арматуру на улицах Б. Петрова – Станционная. Перебои с водой сегодня ощутят жители некоторых домов на восьми улиц: Аргентовского, Гоголя, Б.Петрова, Некрасова, Урицкого, Кравченко, К.Маркса. Самое масштабное отключение коснется ул. Омская, где без воды останутся дома № 72, 72А, 74, 74ж, 103, 107к.2А, 111, 131ст.1, 133к.3, 135ст.1, 135А, 137, 137А, 137Б, 137/1, 139.

Курган, Дарья Котова

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