В Кургане закрывают дом ребенка. Причина

Дом ребенка в Кургане, где сейчас временно проживают 32 малыша в возрасте до 4 лет, может быть реорганизован. Такой вариант сейчас рассматривается региональным правительством. Здание в Заозерном будет передано либо под ковидарный госпиталь, либо под реабилитационный центр.

В правительстве Курганской области 7 октября уточнили, что из-за изменений на федеральном уровне все учреждения, где проживают сироты до 18 лет, должны находиться под кураторством одного ведомства. «В Кургане один Дом ребёнка – он расположен в Заозёрном. Сейчас учреждение курирует департамент здравоохранения. А вот детские дома, где живут дети до 18 лет, подведомственны главному управлению соцзащиты региона», – уточнили в пресс-службе облправительства.

В курганском Доме ребенка, который пока является подведомственным учреждением депздрава, сейчас находятся 32 ребенка. Из них 12 – официально сироты. Судьбу остальных малышей еще решает суд: кого-то из детей вернут в родные семьи, у кого-то, возможно, появится приемная семья.

Маленьких постояльцев курганского Дома ребенка планируют перевезти в другие аналогичные учреждения. При таком решении будут учтены интересы и детей, и сотрудников детского приюта. «Реорганизация Дома ребёнка позволит создать для малышей более комфортные условия, им не придётся проходить адаптацию (т.к. по достижению 4 лет из Дома ребёнка дети «переезжают» в детские дома), в детских домах созданы условия, максимально приближенные к домашним, дети живут «семьями» – проживание устроено по квартирному типу, малыши, у которых есть старшие братья и сёстры, смогут жить вместе с ними в одной «квартире». Сотрудники Дома ребёнка в случае реформирования получат предложения о работе и будут трудоустроены», – заявили в правительстве региона.

И.о. директора департамента здравоохранения Елены Островских признает, что любая реорганизация – это стресс для всех участников процесса, но перемены обоснованы. «Система складывалась годами. И, конечно, мы понимаем волнение коллектива. Поэтому процесс реорганизации в случае принятия решения пройдёт безболезненно как для малышей, так и для сотрудников. В любых переменах ключевое – чтобы дети находились в комфортной обстановке, с необходимым уходом, с присмотром. Всё это будет обеспечено в учреждениях соцзащиты», – позиция Елены Островских.

В региональном правительстве подчеркивают, что здание Дома ребенка после реорганизации будет передано под социальные нужды населения. Открытие дополнительного госпиталя для лечения больных коронавирусом – один из вариантов использования помещения.

Курган, Дарья Котова

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