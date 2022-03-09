В правительстве Курганской области новая отставка

Начальник главного управления соцзащиты населения Курганской области Анастасия Золотухина покидает пост. Причина – у неё закончился служебный контракт. Продлевать срок службы в Кургане она не стала. Имя сменщика в правительстве уже назвали – это Елена Ситникова, директор Института развития образования и социальных технологий.

О перестановках 9 марта 2022 года сообщает телеграм-канал Александра Тетерина, который является пресс-секретарём губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Анастасия Золотухина прибыла в Курган из ХМАО и проработала на своей должности чуть более года – её назначили руководителем в декабре 2020. Всего же в курганском правительстве она работала около двух лет.

На фото – новый начальник главного управления соцзащиты Курганской области Елена Ситникова. Фото – официальный телеграм-канал правительства Курганской области.

Самый крупный конфликт в социальной сфере, который косвенно затрагивал главное управление соцзащиты – это реорганизация дома ребёнка в Кургане. Причина – необходимость соблюсти федеральные нормы. Учреждение было подведомственно департаменту здравоохранения. Тогда как детские дома курирует управление соцзащиты. По федеральным правилам все учреждения, где проживают дети, должны быть подведомственны одному органу. В итоге малышей из Дома ребёнка перевели в различные детские дома осенью 2021 года. Тогда же случился резонансный инцидент – воспитанники детдома сняли и выложили в Сеть издевательства взрослых воспитанников над одним из малышей, прибывших из Дома ребёнка.

Вместе с этим ЧП не ставилось в вину г-же Золотухиной. Напряжение возникло, скорее всего, из-за отсутствия своевременных разъяснений. Публично в её адрес ни губернатор, ни другие члены правительства претензий никогда не высказывали.

Ранее пост покинул заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьёв, который также прибыл в Курган из другого региона.

Курган, Наталья Ефремова

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