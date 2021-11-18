Детей из Кипельского детдома, где шлепали мальчика, перевезут в Курган

Детей, которые находились в Курганском доме ребенка (Заозерный) до его расформирования, вернут обратно. Это произойдет сразу, как только в «Центре помощи детям № 1» (бывший Курганский детский дом) будет завершен ремонт. Об этом заявили в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области.

«Работы в «Центре помощи детям № 1» в городе Кургане планируют закончить в декабре 2021 года, после чего туда переедут дети. Здесь будут созданы специализированные группы для малышей, необходимые для их возраста условия», – прокомментировали в ведомстве.

Курганский дом ребенка, где находились 32 малыша в возрасте до 4 лет, был расформирован в октябре. Дети были перевезены в Кипельский и Житниковский детские дома, а также в детскую больницу имени Красного Креста. Причин для расформирования Курганского дома ребенка было несколько.

14 ноября вечером в социальных сетях распространилось видео, снятое подростками, проживающими в Кипельском детском доме. Взрослые дети шлепали двухлетнего мальчика и предлагали ему закурить электронную сигарету. Уже 15 ноября было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ (халатность, истязание). В Детском доме побывали представители различных ведомств, включая силовиков. Одному из 16-летних подростков было предъявлено обвинение (истязание), сейчас он находится под арестом.

Из-за истории в Кипельском детском доме губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проверить все стационарные учреждения региона, где проживают дети, пожилые люди и инвалиды. Масштабная ревизия социальных учреждений началась с утра 16 ноября.

Курган, Дарья Котова

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