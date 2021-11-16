Курганский губернатор дал поручение проверить все детские дома и дома престарелых

Из-за истории в Кипельском детском доме губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проверить все стационарные учреждения региона, где проживают дети, пожилые люди и инвалиды. Масштабная ревизия социальных учреждений уже началась с утра 16 ноября.

О проведении масштабной проверки сообщили в региональном правительстве. «Это касается не только детских домов, но и домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, герантологических центров», – прокомментировали в регправительстве.

К проверкам будут привлечены сотрудники регионального управления соцзащиты населения, два обмудсмена – детский и взрослый, а также надзорные ведомства. «Проверки будут касаться выполнения руководством и персоналом обязанностей по обеспечению надлежащих комфортных и безопасных условий для проживающих в стационарных учреждениях детей и взрослых, соблюдения их прав», – резюмировали в областном правительстве.

Ситуацию в Кипельском детском доме, где подростков обвинили в жестоком обращении с маленькими детьми, уже прокомментировали и силовики, и чиновники, и омбудсмены.

Начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области Анастасия Золотухина, которая вчера экстренно выехала в Кипельский детдом, уже подтвердила, что в детдоме началась чистка кадров. «В ходе проверки установлены недобросовестное исполнение старшим воспитателем, воспитателями, медицинскими работниками и педагогом-психологом служебных обязанностей в части организации работы с воспитанниками. С воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания», – заявила 15 ноября Анастасия Золотухина.

И глава управления соцзащиты Анастасия Золотухина, и уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алёна Лопатина сообщали, что вчерашняя проверка началась с независимой экспертизы физического и психологического здоровья ребенка, странные игры с которым были записаны на камеру. Двухлетнего малыша обследовали специалисты Курганской областной детской больницы им. Красного Креста – травмотолог, невролог, педиатр.

«По итогам обследования отклонений не выявлено, состояние здоровья мальчика в норме. Он живёт в одной комнате вместе с тремя братьями, их сестра также рядом. На месте я пообщалась со всеми воспитанниками Кипельского детского дома. Все ребята чувствуют себя хорошо, комфортно, в том числе малыши. Им ничего не угрожает. Все дети удивлены обнародованному факту, утверждают, что такого не ожидали от подростка. Принято решение о его переводе в другой филиал, но сейчас он находится в изоляторе временного содержания», – прокомментировала 15 ноября омбудсмен Лопатина.

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин, оценивая случившееся в селе Кипель, сделал акцент на том, что помимо правовой оценки необходимо выявить «обстоятельства, которые сделали возможным сам факт недопустимого поведения подростков в отношении ребенка». Шалютин заявил, что держит и будет держать ситуацию на контроле.

Эту историю сейчас на контроле держат все, включая Следственный комитет РФ. В понедельник, 15 ноября, в СУ СКР по Курганской области заявили, что в детском доме «установлены факты жестокого обращения с малолетним ребенком со стороны воспитанников старшего возраста». Дело возбуждено по двум статьям УК РФ: ст.117 и ст.293 (истязание, халатность).

«В результате халатности должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также лиц, ответственных за надлежащий присмотр за малолетними детьми, 16-летний воспитанник указанного учреждения неоднократно применял физическую силу в отношении 2-летнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания», – заявили в региональном Следкоме. Там также добавили, что дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Как сообщал «Новый День», вчера в детский дом Юргамышского района выехали представители всех силовых ведомств. Проверка по линии МВД, прокуратуры и Следкома началась сразу после того, как в социальных сетях был опубликован скандальный ролик: подростки шлепают маленького мальчика и учат его курить электронные сигареты. Ребенок на видео не плачет, но после шлепков послушно ложится на пол. На видео молодые люди, которые также проживают в детдоме, дают малышу электронную сигарету. Подросткам, судя по смеху за кадром, происходящее кажется смешным и они воспринимают это как игру. От имени регионального управления социальной защиты населения в УМВД Курганской области было подано заявление.

Самыми первыми вчера высказались представители регионального управления МВД. Вотношении двух 16-летних воспитанников детского дома составлены протоколы об административном правонарушении. " В настоящее время один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД, в отношении второго решение принимается. Сотрудниками ПДН проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ («Истязание»)", – сообщалось в заявлении УМВД.

Инцидент в Кипельском детском доме вторые сутки бурно обсуждают и пользователи социальных сетей. Помимо критики в адрес работников детских домов, гневного осуждения поведения подростков люди опасаются, что из-за поднятой шумихи наказание для 16-летних детдомовских постояльцев будет чрезмерно суровым. Комментаторы обращают внимание на то, что в скандальном видео ребенка со злостью не избивают, маленький мальчик не чувствует угрозы.

Курган, Дарья Котова

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