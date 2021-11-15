Из-за истории с «курящим» малышом в детском доме возбуждено уголовное дело

Проверка информации о жестоком обращении с маленькими детьми в Кипельском детском доме (Юргамышский район) закончилась возбуждением уголовного дела. В понедельник, 15 ноября, в СУ СКР по Курганской области заявили, что в детском доме «установлены факты жестокого обращения с малолетним ребенком со стороны воспитанников старшего возраста». Дело возбуждено по двум статьям УК РФ: ст.117 и ст.293 (истязание, халатность).

«В результате халатности должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также лиц, ответственных за надлежащий присмотр за малолетними детьми, 16-летний воспитанник указанного учреждения неоднократно применял физическую силу в отношении 2-летнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания», – заявили в региональном Следкоме. Там также добавили, что дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Как сообщал «Новый День», сегодня в детский дом Юргамышского района выехали представители силовых ведомств. Проверка началась сразу после того, как в социальных сетях был опубликован скандальный ролик: подростки шлепают маленького мальчика и учат его курить электронные сигареты. Ребенок на видео не плачет, но после шлепков послушно ложится на пол. На видео молодые люди, которые также проживают в детдоме, дают малышу электронную сигарету. Подросткам, судя по смеху за кадром, происходящее кажется смешным и они воспринимают это как игру. От имени регионального управления социальной защиты населения в УМВД Курганской области было подано заявление.

В паблике УМВД по Курганской области во «ВКонтакте» сегодня уже сообщалось, что в отношении двух 16-летних воспитанников детского дома составлены протоколы об административном правонарушении. " В настоящее время один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД, в отношении второго решение принимается. Сотрудниками ПДН проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ («Истязание»)", – прокомментировали в региональном УМВД.

Обновлено в 16:48

Детский омбудсмен Курганской области Алена Лопатина, которая сегодня также проведа день в детском доме, заявила, что ребенка уже обследовали медики. «Воспитанник Кипельского детского дома, видеозапись с которым размещена в социальных сетях, находится в безопасности. Проведена независимая экспертиза физического и психологического здоровья ребенка. Его обследовали специалисты Курганской областной детской больницы им. Красного Креста – травмотолог, невролог, педиатр. По итогам обследования отклонений не выявлено, состояние здоровья мальчика в норме. Он живёт в одной комнате вместе с тремя братьями, их сестра также рядом», – прокомментировала Алена Лопатина. По ее словам, Главным управлением социальной защиты населения и органом опеки и попечительства по факту сообщения в соцсетях проведена служебная проверка, приняты серьёзные дисциплинарные меры, так, с некоторыми сотрудниками будут расторгнуты трудовые договоры.

Курган, Дарья Котова

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