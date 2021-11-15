Курганские силовики и чиновники подтвердили факт жестокого обращения с маленьким ребенком в детском доме

Прокуратура Курганской области, региональный Следком, представители профильных ведомств и детский омбудсмен в понедельник, 15 ноября, изучают и проверяют информацию о жестоком обращении с маленькими детьми в Кипельском детском доме (Юргамышский район). В социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором подростки шлепают маленького мальчика и учат его курить электронные сигареты. И уже сегодня в УМВД по Курганской области сообщили о том, что может быть возбуждено уголовное дело.

Ролик о странной игре подростков с мальчиком, которому предположительно около 3 лет, был размещен в нескольких популярных сообществах в социальной сети во «ВКонтакте». Ребенок на видео не плачет, но после шлепков послушно ложится на пол. На видео также молодые люди дают малышу электронную сигарету. Подросткам, судя по смеху за кадром, происходящее кажется смешным.

Сегодня утром в детский дом экстренно выехали руководитель Управления социальной защиты населения Анастасия Золотухина и детский омбудсмен Алена Лопатина. «Руководство учреждения провело экстренную проверку сразу же, как нам стало известно о материалах, размещенных в сети. С подростками организованы воспитательные мероприятия, приняты меры по защите прав и интересов малолетнего воспитанника, подано заявление в полицию», – прокомментировала глава Управления соцзащииты Анастасия Золотухина.

На сайтах прокуратуры и СУ СКР по Курганской области были размещены официальные заявления о том, что по данному факту началась доследственная проверка. Имена подростков, которые шлепают маленького мальчика, уже известны. В паблике УМВД по Курганской области во «ВКонтакте»сообщается, что в отношении двух 16-летних воспитанников детского дома составлены протоколы об административном правонарушении. " В настоящее время один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД, в отношении второго решение принимается. Сотрудниками ПДН проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ («Истязание»)", – прокомментировали в региональном МВД.

Курган, Дарья Котова

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