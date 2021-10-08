Мэрия Кургана сегодня назовет подрядчика по обещанному «зеленому» контракту

Мэрия Кургана в пятницу, 8 октября, назовет подрядчика, который получит контракт по массовой обрезке деревьев. Как сообщается на сайте госзакупок, аукцион был объявлен 29 сентября. Сумма муниципального контракта – 1 млн. 962 тыс. рублей. Подрядчик должен привести в порядок более 450 деревьев в Кургане.

Формулировка закупки дословно звучит так: «Выполнение работ по санитарной, омолаживающей и формовочной обрезке деревьев на территории Кургана». На аукцион заявились четыре участника. Итоги аукциона будут подведены сегодня.

«Новый День» сообщал, что в областной столице Зауралья до конца года будет уничтожено около 200 деревьев. Директор административно-технической инспекции города Кургана Илья Мацкан объяснял, что массовый спил проводится по многочисленным заявкам горожан – люди просят убрать аварийные стволы. «Это сухостой, произрастающие с уклоном деревья, также имеющие грибковые заболевания», – уточнил Илья Мацкан. Больше всего таких аварийных деревьев в микрорайонах Северный, Увал, Восточный и Энергетики

Второй этап работ – формовка деревьев. Г-н Мацкан в конце сентября обещал, что подрядчик будет определен в ближайшее время.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 08.10.21

Врач ковидного госпиталя в Кургане рассказала, что происходит в «красной зоне». / «Этот город для меня родной и близкий»: лидер группы «Чайф» Шахрин провёл добрую экскурсию по Кургану. / В Кургане закрывают дом ребенка. Причина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»