В Кургане после пожара с шестью погибшими озвучили страшную статистику

В Кургане с начала 2021 года на пожарах погибли 19 человек. Об этом в понедельник, 11 октября, на совещании в мэрии города заявил начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану Денис Кузнецов.

Как сообщили в администрации областной столицы, глава Кургана Елена Ситникова поручила мобилизовать силы и усилить профилактическую работу с населением по разъяснению правил пожарной безопасности. Такое поручение связано с трагедией, которая произошла 10 октября.

Как сообщал «Новый День», ночью 10 октября сгорел двухквартирный деревянный дом на ул. Урожайная, 146. В огне погибли шесть человек: два ребенка 2013 и 2008 годов рождения, три женщины 1958, 1979 1980 годов рождения, а также мужчина 1982 года рождения. Хозяин дома – мужчина 1975 года рождения, доставлен в больницу.

Как заявили 11 октября в Следственном комитете РФ, трагедия в Кургане находится на особом контроле главы ведомства Николая Бастрыкина.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Курган, Дарья Котова

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