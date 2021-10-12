Поворот на трассе «Иртыш», из-за которого курганцы жаловались Путину, временно вернется

Мэрия Кургана предложила компромиссный вариант решения проблемы по пробивке федеральной трассы «Иртыш», чтобы вернуть поворот в микрорайон Зайково. К ноябрю на автодороге будет организован временный перекресток со светофором. Такой поворот с трассы «Иртыш» сохранится до момента строительства объездной дороги. Об этом во вторник, 12 октября, во время пресс-конференции заявила глава города Елена Ситникова.

Как сообщал «Новый День», поворот в микрорайон Зайково был закрыт ради безопасности дорожного движения. Автомобильные потоки на загруженном участке шоссе разделили ограждением. И теперь, чтобы заехать в микрорайон со стороны Кургана, нужно сделать небольшой крюк – около 3 километров. Активисты микрорайона с такой схемой не согласились и разместили петицию на имя президента страны. Люди потребовали вернуть им быстрый заезд.

В конце сентября Елена Ситникова и представитель ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Андрей Хмелев встретились с недовольными жителями. Андрей Хмелев тогда еще раз объяснил причину, по которой потоки пришлось разделить: «Движение в две полосы в обе стороны создавало очаг аварийности при повороте налево при встречном движении, поэтому принято решение установить здесь осевое барьерное ограждение и закрыть для транспорта левый поворот». Мэр Кургана Ситникова на той встрече предложила альтернативу: проработать вопрос соединения Зайково с выездом на Курган в обход федеральной трассы через Откормсовхоз.

Сегодня в ходе пресс-конференции Ситникова уточнила, что строительство объездной дороги займет 2-3 года. Также прорабатывается вопрос строительства наземного пешеходного перехода и обустройства остановки общественного транспорта.

Курган, Дарья Котова

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