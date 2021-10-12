Как в «первую волну» пандемии: в Курганской области ужесточили ограничительные меры

В Курганской области, где накануне по решению регионального управления Роспотребнадзора ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, во вторник, 12 октября, принято решение о дополнительном усилении ограничительных мер.

Оперативный штаб Курганской области принял несколько решений. Как и в «первую волну» пандемии коронавируса в Зауралье на самоизоляцию должны уйти граждане в возрасте от 65 лет. Решение оперштаба начнет действовать с 18 октября, и оно не распространяется только на тех пенсионеров, кто переболел Covid-19 в течение полугода или имеет сертификат о прививках.

Пожилые люди, у которых нет прививки и справки о перенесённой болезни, смогут выходить из дома только по необходимости. Это обращение за медпомощью, следование до места вакцинации против коронавируса, посещение судов, правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, походы в магазины, выгул животных.

«Кроме того, работодатели должны отправить граждан старше 65 лет, кто не вакцинирован и не переболел в течение последних 6 месяцев коронавирусом, на дистанционную форму работу либо иным способом обеспечить для таких граждан соблюдение режима самоизоляции», – сообщается в документе оперштаба.

С 18 октября в регионе также вводятся фильтры безопасности для посещения объектов культуры, спорта, общепита, санаторно-курортных объектов и торговых центров. Ранее напомним, при посещении культурных и спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности или госсобственности, требовался QR-код или ПЦР-тест.

С 25 октября под ужесточение ограничений попадают еще и все точки общепита: кафе и рестораны с этой даты будут работать до 23 часов.

Как сообщал «Новый День», с завтрашнего дня в Зауралье вводится обязательная вакцинация для многих категорий граждан. По данным главы управления Роспотребнадзора Курганской области Григория Хохлова, эпидемиологическая ситуация в области начала ухудшаться быстрыми темпами. Каждый день уровень заболеваемости растет почти на 4%.

Курган, Дарья Котова

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