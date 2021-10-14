Шумков подтвердил информацию о переводе 140 домов в Кургане на магистральный газ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в четверг, 14 октября, подтвердил информацию о переводе многоквартирных домов в Кургане с жиженного газа на магистральный. Глава региона заявил, что мэрия Кургана уже запросила под проект финансовую поддережку.

«В планах городской администрации – перевод большого количества домов на магистральный газ. Коллеги запросили финансовую поддержку региона на эти цели. Поддержим. Со своей стороны, попросил отдельное внимание уделить вопросам безопасности. Это крайне важно», – написал глава региона на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте». Пост в соцсетях губернатор разместил после традиционной рабочей поездки по областной столице.

В Кургане около 140 домов не подключены к магистральному газу и пользуются сжиженным. В феврале текущего года из-за проблем с поставщиком ресурса десятки многоквартирников в Кургане на несколько дней остались без голубого топлива.

В августе текущего года Вадим Шумков впервые заявил, что власти планируют перевести дома в Кургане на природный газ. Процесс не будет быстрым, предупредил губернатор. Курганские власти планируют выполнить эту работу в течение трех лет.

Заявление Шумкова о переводе 140 домов на природный газ впервые прозвучало во время прямого эфира в социальных сетях, который организовал Центр управления регионом Курганской области. ЦУР Курганской области к прямому эфиру собрал и передал губернатору десятки вопросов, которые, в основном, были связны с проблемами газификации и водоснабжения. Во время трансляции Шумков напомнил, что Газпром скорректировал свою программу ради Курганской области. На газификацию региона, которая «замерла» еще в 80-ых годах прошлого века, дополнительно будет направлено более 20 млрд рублей. Из 24 муниципалитетов сейчас 10 райцентров не имеют газа, до 2025 года голубое топливо, пообещал Шумков, до этих территорий дойдет.

Курган, Дарья Котова

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