Полиция сообщила о состоянии виновника ДТП, в котором погиб 18-летний курганец

Водитель иномарки Hyundai, устроивший в Кургане 12 октября смертельное ДТП на ул. Дзержинского 2Б, находится в реанимации. Об этом 15 октября сообщили в УМВД по Курганской области.

«Фигурант находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии, в связи с чем мера пресечения в настоящее время не избрана», – уточнили в региональном силовом главке.

По данным УМВД, видео смертельного ДТП изучено, виновный установлен. «Установлена вина водителя Hyundai Santa Fe. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ2», – резюмировали в полиции.

Как сообщал «Новый День», 40-летний водитель иномарки Hyundai вечером 12 октября на ул. Дзержинского вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Удар был такой силы, что ВАЗ отбросило на другой автомобиль – Volkswagen.За рулем отечественного автомобиля находился 18-летний водитель. С места аварии его доставили в больницу, где молодой человек скончался. Пострадала пассажирка ВАЗа – 17-летняя девушка. Ее с места ДТПтакже увезли на скорой.

Виновник смертельного ДТП – водитель Hyundai, получил травмы. Как уточняли ГИБДД Курганской области, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Предположительно, он был сильно пьян.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.10.21

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