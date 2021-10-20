Из-за прокурора из думы Кургана выгнали двух депутатов

Два депутата думы Кургана в среду, 20 октября, лишились мандатов. Досрочно полномочия сложили Сергей Бардин и Роман Кайгородов.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов инициировала прокуратура Кургана. По данным надзорного ведомства Бардин и Кайгородов при заполнении деклараций о доходах внесли недостоверные сведения.

Сергей Бардин является индивидуальным предпринимателем (сфера пассажирских и грузовых перевозок), Роман Кайгородов руководит компанией «Глобал Сервис плюс».

Депутаты думы Кургана представление прокурора города поддержали. Отставка обоих законотворцев принята.

Как сообщал «Новый День», в июле думу Кургана покинул еще один депутат – Роман Сергеечев. Единоросс сам написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Тогда Сергеечев объяснил свой уход желанием заняться своим бизнесом и проектами, которые отнимают много сил и времени. Между тем, в нескольких местных тг-каналах сообщалась другая версия происходящего. И уход депутата может быть связан с выборами главы Кургана, на которые он заявлялся, составив конкуренцию Елене Ситниковой, которая в итоге победила и заняла пост мэра областной столицы. Собеседники нешего агентства в кулуарных разговорах наамекают, что Сергеечев, Бардин и Кайгородов пытались сорвать назначение Ситниковой.

Курган, Дарья Котова

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