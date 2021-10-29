Курганские власти выделили почти 200 миллионов рублей на новые очистные

На официальном портале госзакупок размещен аукцион на строительство очистных сооружений в поселке Варгаши Курганской области. Цена лота – 199,6 миллионов рублей.

Формулировка закупки дословно звучит так: строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 куб.м./сут. в р.п.Варгаши Варгашинского района Курганской области. Заявки от подрядчиков будут приниматься до 8 ноября.

Место под строительство уже найдено. В документах закупки уточняется, что выделен участок площадью 7200 кв.м по адресу: ул. Центральная, 160. Источник финансирования – бюджет Варгашинского поссовета, но за счет субсидии из регионального бюджета. Предполагается, что новые канализационные очистные сооружения в Варгашах будут построены в 2022 году.

Курган, Варгаши, Новый День, Дарья Котова

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