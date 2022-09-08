Власти согласовали задержку ввода очистных в Варгашах

Власти отодвинули срок окончания строительства канализационных очистных сооружений в Варгашах. Теперь это конец ноября 2022 года. Изначально планировалось, что объект построят до 31 августа 2022 года. Об изменениях условий контракта говорится в допсоглашении, которое власти и подрядчик – ООО «Сити Билдинг» – подписали в начале сентября. Причина переноса сроков не указывается.

Буквально на днях Варгаши посетил губернатор Вадим Шумков. Он ничего не сказал о сроках завершения строительства, обратив внимание только на объём затраченных средств. «Строятся новые канализационные очистные – очень серьёзные деньги для Курганской области, тем более для Варгашинского района», – приводят слова главы региона в его пресс-службе.

Сумма контракта, напомним, 189 млн рублей.

Очистные сооружения в Варгашах строятся по программе ИПСЭР, то есть с участием федеральных средств.

«Планируется, что очистными сооружениями будут пользоваться 8 крупных промышленных предприятий и проектируемый индустриальный парк, что даст возможность Варгашам расти и развиваться в дальнейшем», – говорила ранее директор департамента госэкспертизы, ЖКХ и строительства Курганской области Ирина Саблукова, которую цитировали в пресс-службе правительства.

Там добавляли, что станция будет очищать сточные воды, поступающие из центральной канализации и септиков перед сбросом их в озеро.

Задерживается также строительство КОС и очистных сооружений, которые готовят питьевую воду, в Шадринске. Ранее власти пытлись объяснить причины задержки и новые сроки окончания строительства, однако, к сожалению, ясности это не внесло.

Варгаши, Наталья Ефремова

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