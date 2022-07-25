Чиновники попытались объяснить, почему запуск канализационных очистных в Шадринске опять отложили

Курганские чиновники попытались объяснить задержку ввода канализационных очистных сооружений в Шадринске. По данным властей, во время пуско-наладки возникли проблемы. Однако в чём именно они заключались и что именно было исправлено, понять сложно. Ранее чиновники обещали запустить КОСы в начале 2022 года.

Видео с комментариями первого заместителя директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Сергея Цуканова и главы города Шадринска Антона Мокана опубликованы вечером 25 июля 2022 года в официальном аккаунте правительства области «Вконтакте».

Из пояснений г-на Цуканова можно сделать вывод, что сейчас корректируется проектная документация. Новый срок запуска канализационных очистных сооружений – конец 2022 года.

«Объект с бородой. Проектировался он в 2010 году. Начато строительство в 2012 году. Очень было много проблем, сложностей, ошибок в документации, которые сейчас исправились. Вадим Михайлович нам выделил дополнительные деньги. Выполнили ряд работ по усилению конструкций. Ведём сейчас работы по обследованию полностью, чтобы он у нас соответствовал нормам. Проектно-изыскательские работы идут к завершению. Планируем в ближайшее время начать строительные работы по усилению конструкций, которые как раз пока в надлежащем состоянии. Ну, и планируется у нас уже в сентябре подача воды, вернее, стоков на очистные сооружения в целях их очистки. На режим мы будем выходить несколько месяцев. То есть совершенно уже чистая вода ну, к концу года уже будет выходить. Очистку начнём в сентябре, но доработка механизма наращивания активного ила будет происходить у нас до конца года»,– попытался объяснить г-н Цуканов.

По версии главы города г-на Мокана, сейчас ведутся работы по усилению биореактора.

«Объект очистные сооружения – это наболевший вопрос. <…> Этот проект длится уже больше 10 лет. Много было замечаний по проекту, по работам до 2018 года. Тот подрядчик, который производил работы, был недобросовестный. На данный момент к нему очень много вопросов у правоохранительных органов. Сейчас мы перезаключились с другим подрядчиком, который проведёт ряд работ. В процессе пуско-наладочных работ возникли определённые проблемы. Сейчас он производит расчёты по усилению реакторов. Думаю, до конца августа он все проектные документы сделает и будет производить усиление реакторов. Соответственно, после этого произойдёт заполнение биореакторов, которые находятся на очистных сооружениях, ну и до конца августа будем пытаться подавать стоки для производства пуско-наладочных работ и наращивания бактерий. Процесс наращивания бактерий – очень длительный процесс, может занимать от 3 до 6 месяцев»,– попытался дополнить цитату Цуканова Антон Мокан.

Шадринск, Наталья Ефремова

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