«Бородатые очистные»: губернатор Шумков заявил о новых проблемах с очистными в Шадринске

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что надеется открыть очистные канализационные сооружения в Шадринске в 2022 году. Точные сроки он не назвал. Это очередной перенос даты ввода в эксплуатацию объекта. При этом глава региона очень неконкретно обозначил новые проблемы, которые мешают вводу КОСов.

«Я надеюсь, что этим годом завершим там уже «бородатые» эти очистные. Потому что объект непростой. Сейчас проводится экспертиза, чтобы его закончить, потому что делали его предварительно перед этим 7 лет, и там происходила масса таких не очень лицеприятных подробностей. Я надеюсь, что мы тоже этим годом его закончим», – сказал г-н Шумков в интервью телеканалу «ГТРК Курган», которое вышло в эфир 6 июня 2022 года.

Ранее власти региона уточняли, что «в объект вложено более 700 млн рублей».

Глава региона в интервью упомянул и станцию водоподготовки в Шадринске, которая также давно должна была быть открыта, но до сих пор не введена в эксплуатацию. И причины срыва сроков по этому объекту он таже не обозначил. «Там (в Шадринске – прим.ред.) навели порядок с водой. 300 с лишним миллионов вложили в объект водоподготовки водоснабжения центральной части города», – сказал губернатор.

В декабре 2021 года в правительстве Курганской области заявляли, что строительство водозабора по контракту должно быть завершено до 31 декабря. Что произошло и почему сроки сорваны – в правительстве не рассказали.

Шадринск, Наталя Ефремова

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