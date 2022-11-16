В Шадринске запустили новую станцию подготовки питьевой воды

В Шадринске запустили станцию водоподготовки – объект, где очищается питьевая вода перед подачей жителям города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. Сроки запуска неоднократно переносили. Точная причина, по которой это происходило, неизвестна, власти не называли её.

На строительство объекта водоподготовки и водоочистки на головном водозаборе Шадринска из областного и федерального бюджетов было направлено более 341 млн рублей, говорится на сайте правительства региона.

Участие в церемонии запуска приняли первый замдиректора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Сергей Цуканов и глава Шадринска Антон Мокан.

«У нас готовы два резервуара запаса чистой воды по 2 400 кубов с насосной станцией второго подъёма. Также построили комплекс водоочистных сооружений. Смонтированная система позволит удалить из воды примеси и привести воду в нормативное состояние. В город будет подаваться качественная питьевая вода», – отметил Сергей Цуканов, которого цитирует пресс-служба.

Строительство первого этапа резервуаров запаса питьевой воды объёмом 4800 куб.м. с насосной станцией производительностью 557 куб.м./ч. было завершено в 2020 году. В 2021-2022 годах реализовали второй и третий этапы.

Специалисты взяли пробы воды. Только после анализа вода попадёт в краны шадринцев – примерно через неделю.

«На данный момент все три этапа готовы, все оборудование смонтировано полностью. С запуском новой системы проблемы с качеством воды снимутся, и город Шадринск будет обеспечен чистой водой, соответствующей всем требованиям СанПиН», – отметил г-н Мокан.

В правительстве сообщили, что в Шадринске завершается реконструкция канализационных очистных сооружений. Она идёт с 2012 года. Причины затягивания сроков власти обозначают так: ошибки в документации и недобросовестность подрядчика.

Шадринск, Наталья Ефремова

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